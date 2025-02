Sesc abre em Niterói e São Gonçalo inscrições para cursos de inglês para adolescentes

Podem ser candidatar às vagas gratuitas, estudantes de 12 a 15 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio, e pertençam a famílias com renda per capita de até dois salários mínimos - Foto: Divulgação

Podem ser candidatar às vagas gratuitas, estudantes de 12 a 15 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio, e pertençam a famílias com renda per capita de até dois salários mínimos - Foto: Divulgação

O Sesc RJ abriu as inscrições para cursos inglês, nível básico (A1 e B1), voltados para adolescentes de 12 a 15 anos. São oferecidas 157 vagas, em turmas presenciais, em 11 unidades no estado. Dessas vagas, 55 são gratuitas e 102 pagas, com mensalidades a preços acessíveis. As inscrições devem ser feitas até 2 de março, diretamente nas unidades de Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis ou Tijuca.

Podem ser candidatar às vagas gratuitas, estudantes de 12 a 15 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio, e pertençam a famílias com renda per capita de até dois salários mínimos. É necessário apresentar a cópia e o original do RG e do CPF do responsável legal e do adolescente, além do comprovante de escolaridade do estudante e os comprovantes de residência e de renda da família. Os detalhes estão no edital, disponível no site do Sesc (sescrio.org.br).

As inscrições para as vagas pagas, cujas mensalidades variam de R$ 181 a R$ 250 (com material já incluso), também devem ser feitas nas unidades.

Haverá ainda uma etapa de nivelamento para os candidatos que desejam iniciar o curso em turmas acima do nível básico do idioma A1, ou seja, o nível B1. O resultado das inscrições será divulgado no dia 3 de março e a relação dos aprovados estará disponível no site do Sesc. As aulas estão previstas para iniciar no dia 11 de março.

"O Sesc atua para democratizar o aprendizado de inglês, ciente da diferença que isso pode fazer na vida de jovens que, em breve, entrarão no mercado de trabalho. Com uma metodologia envolvente, oficinas, aulas passeio e diversas experiências imersivas, buscamos tornar o aprendizado do idioma mais natural e significativo, estimulando tanto a compreensão oral quanto escrita", declarou a gerente de Educação do Sesc RJ, Adriana Santos.

SERVIÇO

Curso de Imersão Teens em Língua Inglesa – Sesc RJ

Inscrições: até 02/03/2025, presencialmente nas unidades abaixo

Teste de nivelamento: até 04/03/2025

Resultado: 04/03/2025

Início das aulas: 11/03/2025

Unidades do Sesc com vagas gratuitas e pagas

-Barra Mansa

-Campos

-Duque de Caxias

-Madureira

-Niterói

-Nova Friburgo

-Ramos

-São Gonçalo

-São João de Meriti

-Teresópolis

-Tijuca

Mensalidades das vagas pagas (com material incluso)

R$ 181 – comerciários com a credencial Sesc e dependentes

R$ 227 – conveniados e dependentes

R$ 250 – público geral e dependentes