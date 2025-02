Bocão, hipopótamo do BioParque do Rio, terá bolo especial em aniversário de 31 anos

Bocão nasceu em 28 de fevereiro de 1994 no RioZoo e, desde então, encanta visitantes de todas as idades - Foto: Divulgação

Bocão nasceu em 28 de fevereiro de 1994 no RioZoo e, desde então, encanta visitantes de todas as idades - Foto: Divulgação

O BioParque do Rio, localizado na Quinta da Boa Vista, está em festa para comemorar os 31 anos de Bocão, uma das moradoras mais carismáticas do atrativo. Filha dos hipopótamos Nancy (vinda do Zoológico de Buenos Aires) e Jorginho (nascido no antigo RioZoo), Bocão nasceu em 28 de fevereiro de 1994 no RioZoo e, desde então, encanta visitantes de todas as idades.

Para celebrar a data, ela vai ganhar um bolo especial feito com alguns de seus alimentos favoritos: uma base de feno, melancia, melão e couve enfeitada com pepino, capim e flores. A comemoração não se limita ao bolo e convida o público para uma experiência educativa e interativa. Durante o evento, a equipe de Educação para Conservação do BioParque promoverá atividades que destacam a importância dos hipopótamos para o ecossistema e a conservação da espécie.

A programação de aniversário faz parte de ações voltadas para o bem-estar animal, que fazem parte da rotina do BioParque. Os enriquecimentos ambientais estimulam comportamentos naturais das espécies, tornando o ambiente dos hipopótamos ainda mais dinâmico.

No parque, Bocão e Tim também dividem uma piscina espaçosa, permitindo que se refresquem e demonstrem comportamentos naturais da espécie. Por muitos anos, a fêmea viveu em um espaço separado do macho e, desde 2020, eles compartilham o recinto, tornando-se um dos grandes destaques da Savana do BioParque.

O local conta com 13 mil metros quadrados, sendo compartilhado com outras espécies do continente africano, proporcionando um ambiente enriquecido e mais próximo do habitat natural desses animais.

