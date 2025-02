Botafogo mira título da Recopa para tentar apagar péssimo início de ano

O Botafogo vive um péssimo início de 2025. Após a perda do título da Supercopa para o Flamengo e a eliminação do Campeonato Carioca ainda na primeira fase, o clube agora junta forças para tentar o troféu da Recopa Sul-Americana.

Mas a missão já está difícil. No primeiro jogo contra o Racing, no El Cilindro, derrota por 2x0. O Glorioso se mobiliza para tentar reverter a vantagem dos argentinos e dar um "alívio" ao torcedor neste começo de temporada.

Por conta da eliminação precoce no estadual, a partida contra os argentinos será a última antes da pausa de um mês. O Botafogo terminou o Carioca na 9ª colocação, ficando de fora da semifinal e também da Taça Rio. Com isso, o clube só voltará a jogar no dia 29 de março, em sua estreia no Brasileirão 2025.

Pelo título da Recopa, o Botafogo tem alguns "reforços". John Textor está no Rio de Janeiro, a torcida está se mobilizando para a decisão e o clube ainda conta com o retorno de Artur.

O norte-americano dono da SAF do Alvinegro não vem ao país desde as conquistas de 2024. Ele seguia tratando das questões do clube à distância e não havia feito nenhuma visita ao clube desde então.

A torcida promete fazer sua parte. Mesmo com oito derrotas em 13 partidas em 2025, os botafoguenses se mobilizam para o confronto. O clube divulgou que 30 mil ingressos foram vendidos até o início da tarde desta segunda-feira (24). Além disso, essa será a primeira decisão do ano no Nilton Santos, o que deve encher a casa do Botafogo.

Dentro de campo, o Alvinegro também terá uma peça importante na busca por uma virada. O atacante Artur, contratado para substituir Luiz Henrique, está de volta. Ele se recuperava de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, sofrida no dia 6 de fevereiro. Ele passou pelo tratamento e foi preparado para voltar neste jogo de volta contra o Racing.