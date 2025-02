Dupla é presa por furto em Niterói

Na noite desta segunda-feira (24), dois homens foram presos em flagrante por agentes do 12º BPM (Niterói), acusados de furtar peças de ferro de uma residência localizada na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói. O crime foi registrado pela guarnição que realizava patrulhamento na região.

O caso ocorreu por volta das 21h45, quando os policiais, em patrulhamento na Rua Benjamin Constant, perceberam um forte barulho vindo da Avenida Feliciano Sodré, semelhante ao som de peças de metal caindo no chão. Ao se aproximarem, os agentes avistaram dois suspeitos em cima da marquise de um imóvel, retirando as peças de ferro e jogando-as ao solo.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os acusados tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos na Rua Dr. Luiz Palmier, no bairro São Lourenço, ainda nas imediações do local do crime. A dupla, de 25 e 27 anos, estava em situação de rua.

Homens foram avistados em cima da marquise de um imóvel, retirando as peças de ferro e jogando-as ao solo | Foto: Divulgação

Os dois foram levados à 76ª DP (Centro), onde foram autuados por furto.