Ex-presidente Dilma é internada em hospital após mal-estar em Xangai

A ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, foi internada na sexta-feira (21) em um hospital de Xangai, na China, após apresentar um quadro de pressão alta, vômito e tonturas. Dilma ocupa, desde abril de 2023, a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), instituição financeira dos países do Brics.

O mandato brasileiro à frente do banco, que funciona sob um sistema de rodízio entre os países-membros, estava previsto para se encerrar em julho de 2025. No entanto, o governo brasileiro negociou uma extensão do prazo por mais cinco anos, em um acordo articulado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo presidente russo, Vladimir Putin, no fim do ano passado. A partir de julho, Dilma passará a se reportar diretamente a Putin.

Em razão do problema de saúde, Dilma cancelou sua participação na reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais do Brics, realizada na Cidade do Cabo, na África do Sul. No entanto, ela participou de um encontro com membros do conselho do banco.