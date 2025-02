Institutos médicos promovem caminhada em celebração ao Dia Internacional da Mulher

No próximo dia 16 de março, acontece a segunda edição da caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, evento de conscientização para a importância da saúde da mulher como um todo.

O evento gratuito é realizado pela PróOnco, pelo Nosso Dia Pink, pela Oncomed e pelo Instituto Oncomed e tem o apoio da Prefeitura de Niterói, do Hospital Icaraí, da Neltur, do Somos Empreendedoras e do Grupo Mulheres do Brasil.

De acordo com o Dr. Rodrigo Souto, diretor técnico da PróOnco Mulher e médico mastologista, a caminhada é realizada no mês dedicado às mulheres, com o objetivo de homenageá-las, além de promover a conscientização sobre a saúde feminina e incentivar hábitos saudáveis à população fluminense.

“O evento busca fortalecer a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças, especialmente o câncer de mama e o de colo de útero, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar das mulheres”, esclarece o especialista.

O percurso se inicia às 9h10 na Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798, onde está localizado o CAT Boa Viagem, e termina às 10h30 na Igreja São Judas Tadeu, na Praia de Icaraí, em Niterói.

Das 7h30 às 8h30, os 300 primeiros inscritos irão ganhar o kit gratuito da caminhada, com mochila e camisa. E, após as 8h31, os kits não retirados serão redistribuídos por ordem de chegada aos participantes presentes.

Os demais participantes poderão participar normalmente das atividades (alongamento e caminhada), porém sem direito ao kit. E é importante que estejam com uma camisa na cor rosa.

Ao longo da caminhada, haverá pontos de hidratação e, ao final, o público poderá participar do espaço Estação Saúde com aferição de pressão, exames de glicose e orientação nutricional com equipe multidisciplinar do Hospital Icaraí.

Para verificar sua posição, entre em contato pelo e-mail: markcomunicacao.marketing@gmail.com.

Inscrições: clique aqui.

Serviço:

RETIRADA DO KIT:

* Local: Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798 - Boa Viagem - CAT Neltur

* Horário: 7h30 às 8h30 (impreterivelmente)

Após 8h31, os kits não retirados serão redistribuídos por ordem de chegada aos participantes presentes.

* A partir da inscrição 301: poderá participar normalmente das atividades (alongamento e caminhada), porém sem direito ao kit.

PROGRAMAÇÃO:

* 7h30 às 8h30 – Retirada dos kits (CAT Neltur)

* 8h30 às 9h – Alongamento com o Studio Dharma Bhūmi

* 9h10 – Largada da caminhada (CAT Neltur)

* 10h30 – Chegada na Igreja São Judas Tadeu

PONTOS DE HIDRATAÇÃO:

* Largada: CAT Neltur (Avenida Almirante Benjamin Sodré, 798)

* Calçadão em frente à Miguel de Frias

* Chegada: Igreja São Judas Tadeu

AO FINAL DO PERCURSO:

* Estação Saúde (aferição de pressão, glicose e orientação nutricional) – Equipe multidisciplinar do Hospital Icaraí.