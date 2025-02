Morre atriz Amélia Bittencourt, aos 86 anos, no Rio Grande do Sul

Atriz Amélia Bittencourt morre aos 86 anos no RS - Foto: Divulgação

Morreu na última sexta-feira (21), aos 86 anos, a atriz Amélia Bittencourt, veterana de filmes e novelas. A artista estava em sua casa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando foi vítima de um ataque fulminante do coração.

A morte foi anunciada pelo neto da atriz, Jerônimo Bittencourt, em uma publicação nas redes sociais. "Vó Amélia faleceu ontem enquanto eu dançava e falava poesia, que coisa. Artista maior da família Bittencourt, matriarca invencível que sempre nos deu lições de sobreviver [...] descansa, vózinha", escreveu o neto da atriz.

Amélia Bittencourt foi dona de uma carreira diversificada no teatro, cinema e televisão. Na TV, participou de novelas como "Haja coração", "Velho chico", "Avenida Brasil", "A indomada" e "Verdades secretas".

No cinema, participou de filmes como "Nosso lar", e "Um é pouco, dois é bom". Já no teatro, teve uma carreira sólida e atuou em peças como "A moratória", "Vestido de noiva" e "Bonitinha, mas ordinária". O último trabalho da atriz na TV foi na série "Filhos da pátria", em 2017.