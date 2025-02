Detran faz mutirão da nova Identidade em todos os postos de identificação do Rio

O Detran RJ realiza, até a próxima quinta (27), um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (DIN) em todos os postos de identificação civil no estado do Rio. O atendimento é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento.

A emissão do documento é gratuita. Para fazer a solicitação, a pessoa deve levar sua certidão de nascimento ou de casamento e o CPF. Os postos funcionam das 8h até 17h, já as unidades situadas dentro de algum shopping center, atendem das 9h às 18h.

A nova Carteira de Identidade Nacional terá apenas o número do CPF no documento, a mudança tem o objetivo de evitar fraudes. O cidadão que não tiver CPF, pode emitir o documento pelo site da Receita Federal.

A CNI terá também um QR Code que permite verificar sua autenticidade, além de um código internacional conhecido como MRZ, usado em passaportes, facilitando seu uso como documento de viagem em terminais de autoatendimento nos aeroportos do Brasil. Elementos gráficos também foram adicionados para dificultar falsificações.



A nova carteira também pode ser obtida no formato digital pelo aplicativo Gov.br do governo federal. Ela poderá ser baixada após a emissão do documento impresso.

A partir de 2032, o DIN será obrigatório em todo território nacional.