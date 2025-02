Apenas um mês no Santos Neymar já tem mais tempo em campo do que em toda sua passagem pelo Al-Hilal

Um dos jogadores mais importantes do atual elenco do Santos, Neymar está para completar um mês de sua volta ao time. O retorno do atleta foi importante para aumentar a confiança do Peixe e claro, do próprio Neymar, que já alcançou uma meta impressionante: o jogador tem mais minutos disputados pelo Santos que em toda sua trajetória pelo Al-Hilal.

No total, o atleta jogou 428 minutos defendendo o clube Al-Hilal, deixando de fora da conta os minutos de acréscimo. Após seu retorno ao Peixe, no fim de janeiro, o craque atingiu 423 minutos em campo. Neymar conseguiu voltar a sua forma física depois de muito tempo fora de campo por causa de uma lesão, e atualmente é uma peça central do elenco do Santos.

Leia também:

Corpo de idosa atacada e morta por cachorro em Niterói será sepultado nesta segunda-feira (24)



Turista é capturado e agredido após entrar por engano no Complexo de Israel

O anúncio de sua contratação pela Al-Hilal foi em agosto de 2023, onde jogou sete partidas e marcou apenas um gol pelo clube, durante sua passagem que foi bruscamente interrompida por lesões. No dia 4 de novembro, Neymar foi substituído ao apresentar dores no jogo entre Al-Hilal e Esteghlal, pela Champions da Ásia. O jogador brasileiro teve uma ruptura no tendão da coxa esquerda, e com isso não jogou mais em 2024.

Essa grave lesão o acometeu poucas semanas depois do jogador brasileiro voltar a campo após um ano parado. Antes desse episódio, Neymar cuidava das rupturas do ligamento cruzado anterior e menisco no joelho esquerdo, que aconteceram no dia 17 de outubro de 2023, em uma disputa pela Seleção Brasileira contra o Uruguai, em uma Data Fifa.

Até o momento, no Santos Neymar jogou seis partidas em 20 dias, desde sua volta e disputou um jogo completo depois de 500 dias.

O Santos ganhou por 3 a 0 contra o Inter de Limeira e com isso o clube segue às quartas de final no Paulistão, ocupando a primeira colocação do grupo 8, somando 18 pontos. No jogo das quartas de final, o Santos disputará contra o Red Bull Bragantino, ocupa o segundo lugar de sua chave.