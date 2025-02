Hospital Roberto Chabo registra aumento superior a 100% de casos de politraumatizado no verão

O Governo do Estado investiu mais de R$ 2,6 milhões em obras no CT, que também aumentaram, de 9 para 16, o número de leitos de terapia intensiva no HERC, que é referência em pacientes politraumatizados - Foto: Divulgação

O Governo do Estado investiu mais de R$ 2,6 milhões em obras no CT, que também aumentaram, de 9 para 16, o número de leitos de terapia intensiva no HERC, que é referência em pacientes politraumatizados - Foto: Divulgação

O verão, estação mais quente do ano, já provocou um aumento de 110% nos atendimentos do Centro de Trauma (CT) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, na Região dos Lagos. De acordo com dados do HERC, em maio de 2024, o CT atendeu 77 pacientes. Em dezembro do mesmo ano, início do período mais quente do ano, as assistências saltaram para 162. O Governo do Estado investiu mais de R$ 2,6 milhões em obras no CT, que também aumentaram, de 9 para 16, o número de leitos de terapia intensiva no HERC, que é referência em pacientes politraumatizados.

“No verão, a população da Região dos Lagos cresce de forma exponencial em virtude do turismo, chegando a mais de 2 milhões. Estamos com nosso Plano de Contingência em operação e, de acordo com a demanda, podemos ampliar os leitos para atender as ocorrências, além de aumentar a equipe médica. O Centro de Trauma reduziu em até três horas o atendimento especializado aos pacientes, evitando o seu deslocamento para unidades de urgência e emergência de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. Na saúde, tempo é vida,” frisou o diretor-geral do Roberto Chabo, Mário Jorge Espinhara.

Os principais traumas, contabilizados em 2024 foram provocados por acidentes de moto (438), carro (131), queda (85) e atropelamento (80). O CT mantém as portas abertas para socorros de emergência e, para isso, possui uma Linha Vermelha em que o Corpo de Bombeiros e a equipe paramédica das concessionárias de rodovias ligam para informar a ocorrência e solicitar vaga. Antes da entrada do acidentado, o Centro de Trauma coleta, de forma antecipada, dados pessoais do paciente, tipo de acidente, identifica lesões, sinais vitais e qual o tratamento mais indicado. Desde a sua criação, em 8 de abril do ano passado, o CT já atendeu 1.100 pacientes.

Leia também

➣ Niterói terá complexo com novas delegacias especializadas

➣ Institutos médicos promovem caminhada em celebração ao Dia Internacional da Mulher

O Centro de Trauma – que possui protocolo de atendimento baseado no Hospital Estadual Alberto Torres e no Centro de Trauma de Baltimore, nos Estados Unidos - conta com estrutura de ponta. O local está equipado com respiradores, monitores, tomografia computadorizada, ultrassom e bomba infusora (equipamento que fornece soro e medicamentos na dose exata). Paralelamente, há também dois painéis de monitoramento dos 16 leitos do CTI que avaliam, em tempo real, a pressão arterial, a saturação, a temperatura e a frequência cardíaca dos pacientes.

Os principais traumas, contabilizados em 2024 foram provocados por acidentes de moto (438), carro (131), queda (85) e atropelamento (80) | Foto: Divulgação

Unidade é especializada em grandes traumas

Sidney dos Santos, de 23 anos, morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi um dos pacientes atendidos pelo Centro de Trauma do Hospital Roberto Chabo. Ele caiu de uma altura de cinco metros e teve que operar a coluna.

“Sou profissional circense e estava ajudando na limpeza da lona do circo quando o acidente aconteceu. O cinto de segurança arrebentou e despenquei lá de cima. Na queda, lesionei a coluna. Já passei por duas cirurgias e, agora, vou dar início ao processo de fisioterapia para recuperar os movimentos. Agradeço a acolhida da equipe multidisciplinar, principalmente na questão psicológica e assistencial ao fazer contato à família”, declarou o dançarino.

Lucas Paiva dos Santos foi atropelado por um caminhão quando voltava para casa de moto, depois de um dia de trabalho. Ele chegou no Centro de Traumas do Roberto Chabo com fratura de braço, perna e bacia em estado crítico.

“Só sei que o carro me pegou e mais nada. Quando acordei estava na unidade. Cheguei em estado crítico, era morte certa. Estou vivo primeiro por Deus e depois pela equipe médica da unidade, que me deu todo o suporte necessário. Nasci novamente”, revela o motorista, que foi maqueiro da unidade.

Em 2024, o Hospital Estadual Roberto Chabo realizou 26.354 atendimentos à população, 18.554 exames de imagem e 238.905 exames laboratoriais | Foto: Divulgação

O Roberto Chabo também oferece atendimento especializado aos pacientes queimados. A unidade possui um setor exclusivo para este tipo de assistência, o chamado leito úmido. No local, o paciente recebe banho de água aquecida para retirar da pele as fuligens. Processo que melhora a recuperação dos pacientes e evita infecções.

Em 2024, o Hospital Estadual Roberto Chabo realizou 26.354 atendimentos à população, 18.554 exames de imagem e 238.905 exames laboratoriais. A unidade possui 91 leitos.