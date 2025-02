Niterói terá complexo com novas delegacias especializadas

Niterói vai receber novas delegacias especializadas. Nesta segunda (24), o prefeito Rodrigo Neves (PDT) divulgou uma parceria com a Polícia Civil do Rio para construir um complexo policial com delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Roubo e Furtos de Cargas (DRFC) e de Repressão a Entorpecentes (DRE). As unidades vão funcionar no terreno onde hoje funciona a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no Centro.

O espaço será ampliado, segundo a Prefeitura, com a previsão de ocupação de todo o prédio. Ao todo, 60 policiais civis irão trabalhar nas novas delegacias. A previsão de inauguração é ainda no primeiro semestre deste ano.

A informação foi confirmada após reunião entre Neves e o Secretário de Polícia Civil do RJ, o delegado Felipe Curi. “Será um projeto muito importante para toda a região de Niterói, São Gonçalo e Região dos Lagos, um grande complexo de Delegacias Especializadas da Polícia Civil aqui”, disse Curi. As obras começam em março e ficarão a cargo da Prefeitura de Niterói, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

"Nós vamos ter um grande complexo de serviços da Polícia Civil para atender toda a nossa região. A Prefeitura fará as obras para melhorar a infraestrutura e implantar as delegacias especializadas. Reforçaremos o RAS em parceria com a Polícia Civil. Vamos continuar enfrentando o crime organizado por uma Niterói e região mais segura", destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Segundo a Prefeitura, o município investe, atualmente, mais de R$ 1,5 milhão no pagamento de policiais civis na folga para reforçar as ações de combate ao crime, com mais dez policiais civis extras por dia nas delegacias do município.