Cachorro que atacou idosa em Niterói foi morto por vizinhos da vítima

Sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal do Maruí, no Barreto - Foto: Enzo Britto

Foi sepultado no Cemitério Municipal do Maruí, no Barreto, na tarde desta segunda (24), o corpo de Célia Maria Faria, idosa de 71 anos que morreu após ser atacada por um pitbull no Cantagalo, em Niterói, no último sábado (22). Segundo familiares e vizinhos, o animal foi morto por moradores após o episódio, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

Familiares da vítima preferiram não comentar o caso à imprensa. Relatos de vizinhos indicam que a família conhece o dono do animal, que atacou os braços, a cabeça e o pescoço da idosa no quintal dela, na Rua Deputado José Maurício. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida quando os agentes do quartel de Charitas chegaram ao local, segundo a corporação.

Após a confirmação da morte da vítima, moradores teriam se reunido para sacrificar o animal, que estaria sem focinheira. A informação está sendo investigada pela 79ª DP (Jurujuba). Procurada, a unidade policial informou que os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. A identidade do dono do animal não foi divulgada.

A circulação de pitbulls sem focinheira ou coleira em áreas públicas, como calçadas e parques, é proibida no Estado do Rio desde 2005 por legislação estadual.