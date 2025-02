Laudo do IML confirma afogamento de Eloah Vitória; caso é tratado como acidente

No domingo (23), pela manhã, a menina foi encontrada morta, boiando dentro da cisterna da casa - Foto: Reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu finalizou o laudo pericial, no qual atestou que a causa da morte de Eloah Vitória, de 2 anos, foi afogamento. No documento, também não foi encontrada a presença de traumas na criança, e, com isso, o caso foi considerado um acidente.

Eloah Vitória foi encontrada morta no interior de uma cisterna de uma casa, no bairro Vila Emil, em Mesquita. Revoltados com o caso, internautas estavam cometendo linchamento virtual contra Chayane da Silva, mãe da criança, que comentou sobre o sofrimento de perder a filha.

A criança desapareceu na tarde de sábado (22), no momento em que brincava no quintal de sua residência. Os familiares acreditavam que a menina havia sido sequestrada e divulgaram fotos de Eloah na internet.

Buscas na casa foram realizadas pela Guarda Municipal, que também procurou na cisterna, mas não encontrou nenhuma pista.

No domingo (23), pela manhã, a menina foi encontrada morta, boiando dentro da cisterna da casa.