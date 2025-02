Cidade Ilustrada homenageia a artista Amanda Cabocla

O trabalho da artista sempre focou nas figuras femininas e suas conexões com as culturas ancestrais e segue como uma grande inspiração para a cena da street art da cidade - Foto: Divulgação - Luiz Carlos de Carvalho

O trabalho da artista sempre focou nas figuras femininas e suas conexões com as culturas ancestrais e segue como uma grande inspiração para a cena da street art da cidade - Foto: Divulgação - Luiz Carlos de Carvalho

O projeto Cidade Ilustrada, desenvolvido pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, está prestando uma homenagem póstuma à artista gonçalense Amanda Freitas, mais conhecida como Amanda Cabocla. Ela foi integrante do Cidade Ilustrada e faleceu no início de 2023, após um trágico acidente com um quadriciclo, deixando sua contribuição para o movimento artístico de São Gonçalo.

O trabalho da artista sempre focou nas figuras femininas e suas conexões com as culturas ancestrais e segue como uma grande inspiração para a cena da street art da cidade. Amanda sempre retratou essas identidades em suas obras, sendo suas pinturas reconhecidas por representar a força e a beleza dessas culturas. Um elemento marcante de seu trabalho era a presença de figuras com dreads no cabelo, refletindo suas próprias raízes e conexão com a ancestralidade.

Leia também:

Grupo C e de Avaliação em Niterói têm disputa por título e permanência nos desfiles em 2026

Uruguaio Santiago Rodríguez se torna a quarta contratação mais cara da história do Botafogo

Para homenageá-la, um mural está sendo criado na cidade, no bairro Mangueira. Com curadoria de Marcelo Eco, também gonçalense, e coordenação de Raffael Pereira, o Cidade Ilustrada garante que cada mural seja uma obra única, com a participação ativa dos artistas da região. Este mural, em especial, celebra a arte da Amanda Cabocla.

Os artistas do Cidade Ilustrada estão atualmente preenchendo e finalizando as imagens que foram previamente desenhadas, com previsão de término em até três semanas. O painel contará com a participação da Leda Daguimar, Victor Barreto Araújo (Victor 32), Thiago Moreira da Silva (Trep), Gustavo Amaral (Gut) e Márcio Vieira (Mac).

A secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Julia Sobreira, destacou a importância do projeto. "O Cidade Ilustrada continua seu trabalho de transformar os espaços públicos da cidade em galerias de arte, enquanto conscientiza a população sobre a importância de preservar e cuidar dos ambientes urbanos".