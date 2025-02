Grupo C e de Avaliação em Niterói têm disputa por título e permanência nos desfiles em 2026

Quando os envelopes com as notas dos jurados forem abertas, nessa terça-feira (25), no Praia Clube de São Francisco, o temperatura vai subir bastante para os sambistas das quatro escolas do Grupo C e das outras três que fizeram a estreia nos desfiles da cidade para avaliação. O que está em jogo, entre as do Grupo C, além do título, também é o rebaixamento para a última colocada, e a saída dos desfiles oficiais em 2026.

No Grupo C, se apresentaram, na madrugada de sábado (22), O Bem Amado, Cacique da São José, Balanço do Fonseca e Galo de Ouro. Como se previa no Barracão, a luta pela permanência nos desfiles fizeram as escolas montarem planos de desfiles competitivos, o que torna a disputa acirrada.

Leia também:

São Gonçalo vai realizar baile de carnaval para PCDs

Sabiá e Banda Batistão devem disputar título do Grupo B no Carnaval de Niterói

O mesmo deve acontecer entre as três escolas que tiveram autorização da Comissão de Carnaval para desfilarem como avaliação. Ponta da Areia, Bugres do Cubango e Data Vênia Dotô se apresentaram na madrugada desse domingo (23) após a passagem das agremiações do Grupo Especial, e apenas uma delas, a melhor colocada, terá direito ao ingresso no Grupo C, que ficará, então com quatro escolas - a escola para avaliação aprovada, a penultima, a antipenultima colocadas, e a rebaixada do Grupo B.

Bem Amado abriu os desfiles da Série C | Foto: Divulgação

O Bem Amado, que levou para o desfile um enredo sobre a história dos anjos da guarda, do carnavalesco João Perigo, abriu os desfiles da Série C, com a responsabilidade de uma grande apresentação. Com alegorias bem acabadas e fantasias salpicadas com o vermelho, o verde e o branco, as cores da escola, a agremiação da comunidade da Grota tinha tudo para 'lacrar', mas a falta de canto da maioria dos componentes, e a pouca sintonia com os cantores no carro de som tornaram a apresentação 'morna', sem interatividade com o público. Os integrantes da comissão de frente, com vestimentas mais simples, pareciam nervosos com o peso da responsabilidade e também não evoluíram bem.

Cacique da São José fez um desfile um pouco mais ousado e melhor interatividade com o público | Foto: Divulgação

Já o Cacique da São José, por sua vez, conseguiu apresentar uma estrutura maior. Com mais componentes e alegorias com outras dimensões, teve melhor empatia com o público. O enredo do carnavalesco Ronaldo Silva fazia menção à Bahia e seus valores naturais, espirituais e culturais. E foi apresentado com canto e evolução melhores pelo componentes. A escola passou dentro do tempo estabelecido no julgamento e aparentemente, tem boas chances de permanecer no Grupo C.

Em seguida veio o Balanço do Fonseca, que após o rebaixamento do Grupo B no Carnaval de Niterói, de 2023, vem tentando se reorganizar em busca de dias melhores no Carnaval de Niterói. E desfilou com o enredo 'A Magia do Encontro das Águas", que uniu Oxum e Yemanjá, de Índio Garcia. A escola apostou em alegorias grandes, organização e canto forte em busca de uma boa colocação no Grupo C, desfilando com até mais componentes (250) do que o regulamento estabelecia. E o resultado foi positivo, com passagem leve, animada e que não apresentou problemas. Os sambistas do Fonseca acreditam que que estão 'na briga' e sonham com o título e a volta ao Grupo B.

Galo de Ouro apresentou canto e evolução irregulares e desfilou com o dia claro | Foto: Divulgação

Missão cumprida também tem os componentes do Galo de Ouro, do Galo Branco, em São Gonçalo, que encerrou os desfiles trazendo enredo sobre as crenças e encantos do Egito, composto por uma comissão formada pelos carnavalescos Camila Soares, Victor Soares e Sérgio Graça. Com o dia amanhecendo, a escola entrou, também com falta de interatividade entre os componentes e cantores no carro de som, apesar do bom samba. Além da harmonia irregular, faltou animação, que deve provocar perda de pontos em evolução. Um dos pontos fortes do desfile foram os carros bem acabados e fantasias de bom gosto, nas cores da escola, em vermelho e ouro.

Grupo de Avaliação

Data Vênia Dotô apostou na grandiosidade e beleza plástica, com bom conjunto entre alegorias e fantasias. É forte candidata a permanecer no Carnaval de Niterói | Foto: Divulgação

A primeira a se apresentar no Grupo de Avaliação foi a Acadêmicos da Ponta da Areia, que apostou em um tema que exaltasse os valores étnicos, naturais e culturais da África. A direção da escola investiu em nomes experientes no mundo do samba como o intérprete Nêgo e o carnavalesco Jaime Cesário. A vermelha e branca até caprichou em fantasias e alegorias, mas no quesito canto, deixou a desejar, com harmonia irregular entre os componentes e o carro de som.

A Bugres do Cubango relembrou as histórias do sertão nordestino no enredo de Ronaldo Silva, em um desfile também organizado, mas com contrastes entre o canto dos componentes e o carro de som. O conjunto de alegorias, por sua vez, não tinha a mesma grandiosidade das outras concorrentes da noite.

E encerrando os desfiles no Grupo de Avaliação, veio a Data Vênia Dotô, oriunda de advogados e da Justiça de Niterói. A agremiação se preparou como nunca para apresentar o enredo que falava sobre a vida e obra de Sobral Pinto. A Agremiação procurou ao máximo, mostrar luxo e grandiosidade na sua apresentação, colocando inclusive, destaques com belas fantasias no alto dos carros alegóricos. Desfile com harmonia consonante e leve, e deixou o Caminho Niemeyer com a sensação de que pode sacramentar o sonho de seus componentes em permanecer no Carnaval de Niterói.

* Leia amanhã (24): As chances das escolas do Grupo A de Niterói