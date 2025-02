Uruguaio Santiago Rodríguez se torna a quarta contratação mais cara da história do Botafogo

O uruguaio Santiago Rodríguez assinou contrato com o Botafogo no último sábado (22). Ele agora é o oitavo reforço do Glorioso para a temporada 2025.

O meia de 25 anos chegou na última semana no Rio de Janeiro e conheceu o Espaço Lonier, CT do clube. Ele participou de atividades de mídia do Botafogo e assinou contrato no meio da semana.

O valor pago foi de US$ 15 milhões ao New York City, dos Estados Unidos. Isso fez Santiago Rodríguez a quarta contratação mais cara da história do Botafogo.

Veja a lista dos cinco jogadores mais caros, até hoje, do Alvinegro:

▶ Wendel: 20 milhões de euros (R$ 123 milhões)

▶ Almada: 22 milhões de dólares (R$ 120,6 milhões)

▶ Luiz Henrique: 18 milhões de euros (R$ 96,1 milhões)

▶ Santi Rodriguez: 15 milhões de dólares (R$ 85,4 milhões)

▶ Jair Cunha: 12 milhões de euros (R$ 71,5 milhões)

O uruguaio vem de uma temporada de 16 gols marcados e seis assistências em 40 jogos disputados com o clube norte-americano.