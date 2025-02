Carnaval 2025: Ratofolia faz a alegria dos foliões em São Gonçalo

Um das mais mais tradicionais agremiações do Carnaval de São Gonçalo, O bloco Rato Folia promete uma grande festa nesse sábado (22), comemorando o décimo sexto evento da história da agremiação, criada por um grupo de amigos, em 18 de janeiro de 2006. Como reza a tradição, o 'palco' da folia será na Rua Paul Leroux, no Gradim, na esquina com a Capitão João Manoel. A festa começa a partir das 14h e terá várias atrações, como a escola de samba Acadêmicos do Universo, campeã da última edição do Carnaval de São Gonçalo.

Esse ano, a Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial, no Carnaval do Rio de Janeiro, será a grande homenageada, em evento que terá música ao vivo, com participações de várias atrações do mundo do samba e do Carnaval na Região Leste Fluminense.

“Nosso objetivo é proporcionar um dia de de confraternização e lazer aos moradores e amantes do samba e do Carnaval. Será, mais uma vez, uma festa marcante e voltada para a família", afirmou Jedir Brisa, um dos diretores do evento e também compositor da escola de samba Porto da Pedra.

Como surgiu - O bloco surgiu de uma reunião entre amigos, componentes de um grupo chamado 'Idéia de Rato', expressão popular para resumir, de forma bem humorada, coisas que tem tudo para não dar certo. Eles se reuniam todas às segundas-feiras na Padaria Paul leroux pra realizar a 'Segunda Sem Fome', onde era servido um 'sopão' gratuito na comunidade.