Danilo e Wesley estreitam laços no Flamengo e vivem expectativa de repetir parceria na Seleção Brasileira

Após chegar ao Flamengo, o veterano Danilo virou uma espécie de "padrinho" para o jovem Wesley. E de forma natural, por iniciativa do lateral-direito.

Wesley procurou o agora zagueiro Danilo para demonstrar sua admiração pela carreira do experiente jogador. Danilo tem origem na lateral e até o ano passado vinha sendo convocado para a Seleção Brasileira nessa função.

Aos 21 anos, fase de Wesley é ótima na lateral do Flamengo. Ele contou a Danilo que já viu vários vídeos dele para se aprimorar na função. No início da carreira, o experiente zagueiro se destacava de ofensivamente pela lateral e foi ficando mais defensivo com o passar dos anos.

Danilo gostou muito de Wesley ter tomado essa iniciativa, fazendo perguntas e pedindo conselhos. E eles estreitaram um laço de amizade ao longo das últimas semanas. O lateral tem Gerson como seu melhor amigo no elenco, mas a relação com o experiente zagueiro de 33 anos é muito boa.

A parceria e amizade que começa a dar frutos no Flamengo pode se repetir na Seleção. O técnico Dorival Júnior fará sua primeira convocação de 2025 em março. A expectativa é no Fla é que Danilo seja chamado novamente e que Wesley tenha sua primeira oportunidade de representar o país.

O lateral-direito vem tendo um forte apelo não só da torcida rubro-negra, mas também da imprensa por uma convocação. Danilo, por sua vez, é um dos líderes do grupo de Dorival e vinha sendo o capitão do Brasil na ausência de Neymar. Além de Danilo e Wesley, o Flamengo também pode ter Gerson e Léo Ortiz na lista. Os dois estiveram com Dorival na última convocação do ano passado.