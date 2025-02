Retorno do viaduto de Manilha é interditado para realização de obras emergenciais

Devido à fissuras constatadas no local, o viaduto de Manilha precisou passar por obras emergenciais nesta quinta-feira (20). Devido às ações da Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, o retorno que fica na via auxiliar da Rodovia BR-101, em Itaboraí, no sentido Espírito Santo, foi interditado por volta das 7h19, no km 297,3, gerando engarrafamento na região.

De acordo com um dos responsáveis pelas obras no local, as contenções estão sendo feitas de forma paliativa e de caráter preventivo, para que não aconteça um acidente com os veículos que trafegam pelo viaduto.

Pedestres e motoristas que passavam pelo local fizeram registros das obras e se mostraram preocupados com a situação do viaduto. Relatos ainda indicam que a estrutura estaria danificada e com risco de desabamento, mas a informação não foi confirmada pela concessionária.

Em nota, a Arteris informou que não há previsão para a liberação do retorno Norte.

"Às 07h19 desta quinta-feira (20), o retorno situado na via auxiliar do km 297,3 da BR-101/RJ, em Itaboraí, sentido Espírito Santo (ou Norte), foi totalmente bloqueado para obras emergenciais. Equipes da Arteris Fluminense atuam no local, efetuando a sinalização do trecho e também a avaliação do viaduto. Não há previsão de liberação do retorno Norte. Como opção, os motoristas podem acessar o retorno localizado no km 293,3 Norte", disse a nota.