Homem mergulha no meio da Baia de Guanabara durante viagem em barcas

Um homem pulou, nesta sexta (21), de uma embarção da Rio Barcas, antigo CCR Barcas — trajeto que liga a Praça Arariboia, em Niterói, até a Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro — no meio da viagem, caindo na Baía de Guanabara.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, um passageiro reclamou que chegaria atrasado em seu compromisso pelo ocorrido. Outro passageiro comentou: "E ele nada bem pra caramba".

A tripulação iniciou o resgate imediatamente. Segundo as testemunhas, o homem rejeitava ajuda, mas após insistências da equipe, acabou retirado da água.

Leia mais

Papa Francisco está bem, mas não "fora de perigo", segundo médicos



Filipe Luís segue sem definir time titular do Flamengo para duelo contra o Maricá