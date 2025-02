Papa Francisco está bem, mas não "fora de perigo", segundo médicos

A equipe médica do Hospital Gerbelli, em Roma, na Itália, fez mais uma atualização pública do estado de saúde do papa Francisco nesta sexta (21). Segundo os profissionais, o pontífice da Igreja Católica está bem, mas ainda não está totalmente fora de riscos. Papa Francisco, de 88 anos, está internado há uma semana, tratando um quadro de pneumonia bilateral.

O pontífice ainda não tem previsão de alta e vai ficar pelo menos mais uma semana no hospital, de acordo com o Hospital. “O papa está fora de perigo? Não, ainda não. Mas ele está em perigo mortal agora? A resposta, mais uma vez, é não. Há alguns minutos ele saiu da sala para ir à capela rezar. A cabeça é de um homem de cinquenta anos. Mas ele me disse: 'Eu percebo que a situação é séria'. A doença crônica continua; às vezes ele fica com falta de ar e a sensação não é agradável para ninguém”, disse Sergio lfieri, um dos médicos responsáveis pelo tratamento.

Leia também:

➢ Lady Gaga confirma show de graça na Praia de Copacabana

➢ Quaquá amplia número de vagas do Programa Passaporte Universitário

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, Francisco dormiu bem na madrugada desta sexta (21) e se alimentou normalmente no café da manhã. Um oficial do Vaticano, que preferiu não ser identificado, disse à agência de notícias Reuters que Francisco não precisa de aparelhos para respirar. Ele foi internado no último dia 14 de fevereiro após enfrentar dificuldades respiratórias nas últimas semanas.