Acidente entre bonde e ônibus em Santa Teresa deixa dois feridos

Um ônibus da linha 006 (Castelo x Silvestre) bateu em um bonde, na manhã desta sexta-feira (21), na descida de Santa Teresa, Região Central do Rio. O acidente ocorreu após o motorista do coletivo, identificado como Antônio, de 35 anos, sofrer um mal súbito. Duas pessoas ficaram feridas.

Passando mal, o motorista teria perdido o controle do veículo na descida, colidindo com o bonde que subia pela Rua Almirante Alexandrino, próximo ao Largo dos Guimarães - perto ao ponto final do coletivo.

A Rua foi interditada das 12h às 14h, para realização da perícia.

Segundo a Secretaria de Estado de Transporte, o Corpo de Bombeiros socorreu o motorista que foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, com ferimentos leves. Uma passageira do coletivo também precisou ser atendida e foi levada à unidade. Já no bonde, nenhum passageiro ficou ferido.