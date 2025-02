Terremoto no Brasil? Tremor de terra é registrado em São Paulo

Um tremor de terra de baixa magnitude foi registrado no Brasil na noite da última quinta-feira (20). Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o “mini” terremoto teve magnitude 3.1 na escala Ritcher e teve registro em Echaporã, cidade na região de Marília, interior de São Paulo. O tremor foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), por volta das 19h40.

Segundo o Centro de Sismologia, não houve relatos de que ele tenha sido sentido pela população. Apesar de ser classificado tecnicamente como um "sismo raso", o tremor não é exatamente incomum no país e não costuma representar perigo. Danos a edifícios e estruturas só costumam acontecer em tremores a partir da magnitude 5.5 na escala Richter.

Na semana passada, moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo chegaram a receber um alerta de terremoto em alguns aparelhos celulares. O aviso foi enviado para aparelhos do sistema operacional Android sobre terremotos de magnitude entre 4.4 e 5.5 com epicentro próximo a Ubatuba, no litoral de São Paulo. O alerta, no entanto, foi resultado de uma falha no sistema de alertas da Google; não houve registro de sismos na ocasião.