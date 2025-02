DOM Atacadista anuncia inauguração da sua primeira unidade em São Gonçalo

Dando sequência ao seu plano de expansão no estado do Rio de Janeiro, o DOM Atacadista, irá inaugurar sua primeira loja em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A unidade tem inauguração prevista para o dia 13 de março e estará localizada na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 570, no bairro Colubandê. Com uma área de vendas abrangendo 6000 m², contará com 23 caixas checkouts, proporcionando aos clientes uma experiência de compra eficiente e ágil e o amplo estacionamento, composto por 250 vagas, oferecerá conveniência desde a chegada. Esta nova operação vai gerar mais de 300 empregos na região, entre colaboradores diretos e indiretos, uma equipe treinada para oferecer conforto, segurança e bom atendimento aos clientes, características marcantes da rede.

Leia também:

Adolescente é apreendido após atear fogo em homem em situação de rua

UFF abre concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Para marcar essa primeira inauguração da rede em 2025, a unidade terá ofertas super exclusivas em diversos setores, desde alimentos frescos até produtos de higiene e limpeza, além de ações exclusivas com entrega de brindes e degustações.