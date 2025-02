Hemorio abre bloco da solidariedade para atrair doadores de sangue

O bloco da solidariedade vai tomar conta do Hemorio a partir da próxima segunda-feira (24). Para reforçar os estoques de sangue antes do Carnaval, a campanha ‘ERREJOTA Sangue Bom’, que acontecerá até a quarta-feira de cinzas, no dia 5 de março, levará o clima da folia para o salão dos doadores, com a participação de blocos e de baterias de escolas de samba.

O período de carnaval no Rio de Janeiro é um grande desafio para a unidade em função da histórica queda nas doações, que pode chegar a 30%. “É muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte às pessoas que precisam, permitindo que possamos comemorar de forma tranquila. Nossa preocupação é com a queda significativa, justamente no período do aumento da demanda”, disse o diretor do Hemorio, Luiz Amorim.

Leia também:

Hospital atualiza estado de saúde de criança que sofreu queda em escola de São Gonçalo: 'estável'

UFF abre concurso público com salários de até R$ 13,2 mil



O estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além da própria unidade, que atende a pacientes com doenças hematológicas, como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras.

O horário e os dias de atendimento no Hemorio permanecerão o mesmo nos dias de Carnaval: todos os dias da semana, incluindo feriados, das 7h às 18h.

Sobre a campanha

Os voluntários que doarem nesse período receberão um lanche especial, com sabores típicos do verão carioca oferecido pelos parceiros biscoito Globo e o sorvete Moleka. Na segunda-feira (24), a bateria da escola de samba Beija-Flor estará na unidade, das 10h às 11h. Na terça-feira (25), é a vez da bateria Medalha de Ouro. A bateria da escola de samba Mangueira vai se apresentar na quinta-feira (27), às 11h.

A campanha também contará com mensagens de apoio de personalidades do samba nas redes sociais do @hemorio, incentivando a participação da população. Fernanda Abreu, Milton Cunha e Selminha Sorriso abrilhantam o grupo.

No Instagram, os doadores poderão participar do concurso da fantasia mais criativa, usando adereços carnavalescos na hora da doação. O vencedor terá sua foto publicada no feed oficial do Hemorio e receberá um kit especial dos parceiros da campanha, com camisa autografada pela embaixatriz carioca.

Requisitos para ser um doador

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais (o modelo da autorização pode ser adquirido no site do Hemorio: www.hemorio.rj.gov.br). Não é necessário estar em jejum, apenas se deve evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. O Hemorio funciona todos os dias, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados, na Rua Frei Caneca, n° 8, no Centro do Rio.

Serviço:

Errejota Sangue Bom

Local: Rua Frei Caneca, nº8 – Centro, Rio de Janeiro

Datas e horários:

- Segunda (24) - 10h às 11h - Beija-Flor de Nilópolis

- Terça-feira (25) - 11h - Unidos de Vila Isabel

- Quarta-feira (26) - 11h - Bateria Medalha de Ouro

- Quinta-feira (27) - 11h - Bateria da Estação Primeira de Mangueira

- Sexta-feira (28) - Bateria Vanguarda