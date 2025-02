Deputado questiona renovação da concessão da Enel e denuncia mau serviço prestado pela empresa em cidades do Rio

Moradores de cidades do estado do Rio de Janeiro que sofrem com problemas causados pelo serviço prestado pela concessionária de energia Enel Rio, e que pedem a não renovação da concessão, ganharam um aliado de peso no Congresso Nacional: o deputado federal Hugo Leal. O parlamentar tem sido uma voz ativa no alerta às autoridades em relação aos inúmeros problemas enfrentados pela população de vários municípios do estado do Rio com o serviço prestado pela concessionária de distribuição de energia elétrica.

Na última quarta-feira (19), Hugo Leal esteve em reunião com a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agnes da Costa, que é relatora da concessão da Enel Rio. Tendo em vista que o contrato termina em 2026, Hugo Leal levou documentos demonstrando diversas falhas no serviço da empresa e sugeriu que na próxima concessão, independente do contratado, esteja previsto uma maior participação dos municípios, principalmente na fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia.

“Temos diversos problemas e um ponto central: a falta de fiscalização, que hoje só pode ser exercida pela ANEEL. O problema é que a ANEEL não tem uma sala sequer em qualquer estado. Não há presença ou representação. Essa total falta de fiscalização por parte da agência gera o péssimo cenário que temos hoje. Isso pode ser resolvido com a participação dos municípios na fiscalização, porque quem sofre com o serviço ruim é a população local e não quem está em Brasília”, explicou.

Leia também:

PGR denuncia Jair Bolsonaro ao STF por tentativa de golpe

Rio de Janeiro será sede da reunião de cúpula do Brics em julho



Recentemente, o deputado reuniu-se também com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) e outros diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para discutir as renovações das concessões da Enel Rio e da Light.

“Nosso objetivo é fazer com que as autoridades ouçam a população durante o processo de tomada de decisão. Estamos deixando claro a falta de investimento previsto em contrato, a baixa manutenção da rede, os inúmeros apagões e o atendimento que constantemente deixa a população no escuro em todos os sentidos. Tudo documentado”, declarou.

A iniciativa de Hugo Leal veio após a percepção dos rumos que os processos de renovação das duas de três concessões de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro estão tomando em Brasília. Segundo o deputado federal, a decisão passa mais pelas reuniões políticas do que pelos dados do atendimento à população. “Não podemos ficar parados diante desse cenário enquanto o povo é ignorado. Estamos fazendo esse trabalho de levar a voz dos fluminenses às autoridades do governo federal”, finalizou.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Enel Distribuição Rio disse em nota que mantém o compromisso com seus clientes e segue trabalhando para aprimorar a qualidade do serviço.

Confira a nota na íntegra:

"A Enel Rio tem forte compromisso com seus clientes e segue trabalhando para aprimorar de forma contínua a qualidade do serviço prestado em toda área de concessão. Como parte desse esforço, a distribuidora vem ampliando os investimentos em infraestrutura, intensificando as ações de manutenção preventiva, incluindo podas, e modernizando a rede elétrica.

Para fortalecer o atendimento em campo, a empresa está aumentando suas equipes próprias, promovendo novas contratações e expandindo a frota de veículos.

A companhia também tem modernizado e ampliado a capacidade dos canais de atendimento aos clientes.

Para agilizar o restabelecimento da energia, equipamentos de telecontrole, que permitem manobras remotas na rede em caso de interrupção, estão sendo instalados.

No início da semana, a Enel Rio anunciou um investimento de cerca de R$ 6,1 bilhões de 2025 a 2027, um aumento de 74% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 3,5 bilhões para o período de 2024 a 2026."