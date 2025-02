Sam’s Club abre suas portas para não sócios em todo o Brasil

A partir desta sexta-feira (21), o Sam’s Club estará de portas abertas para que todos, em qualquer cidade do Brasil, possam fazer compras sem a necessidade de ser sócio. A iniciativa chega como uma oportunidade única para quem sempre teve curiosidade sobre o modelo exclusivo de clube de compras.

O Sam’s Club é reconhecido por seu conceito único, com mais de 5,5 mil itens, incluindo produtos importados, novidades exclusivas, embalagens econômicas e a Member´s Mark, a marca exclusiva do Sam´s Club. Com um modelo de negócios que trabalha com packs e embalagens diferenciadas, a bandeira garante mais economia e uma compra verdadeiramente vantajosa e inteligente.

Leia também:

Prefeitura de São Gonçalo realiza alterações no trânsito para ensaio da Porto da Pedra neste sábado (22)

Carnaval 2025: Maricá terá 150 shows de artistas locais em 19 palcos, além de 90 blocos de rua com desfiles por toda a cidade

Para usufruir da ação, basta que o visitante realize um cadastro simples no balcão de atendimento de um dos 58 clubes espalhados pelo país.

Durante o evento, que acontece de 21 a 23 de fevereiro, os não sócios ainda poderão aproveitar de ofertas exclusivas em diversas categorias: alimentar, não alimentar e importados.

Quem se tornar sócio do Sam’s Club durante a visita, terá um desconto de R$75,00 na sua primeira compra, que vale por 30 dias, com valor mínimo de R$300,00, tornando ainda mais vantajosa a adesão ao clube. O valor da anuidade é de R$95,00 por ano, o que representa R$7,91 por mês – um valor facilmente compensado pela economia nas compras. E mais: ao se tornar sócio, o cliente pode adicionar um dependente gratuitamente.

Para mais informações sobre o Sam´s Clube aberto para todos, acesse: Link