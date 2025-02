Esposa do jogador Gerson fala sobre a filha não ganhar presentes de aniversário

As pessoas alegam que a criança "tem tudo" e por isso não dão presentes - Foto: Reprodução - Instagram

As pessoas alegam que a criança "tem tudo" e por isso não dão presentes - Foto: Reprodução - Instagram

Revoltada nas redes sociais, Greice Gonçalves, esposa do jogador Gerson do Flamengo, foi direta em seu recado para os convidados do aniversário de sua filha, Giovanna.

Em seu vídeo que viralizou, Greice fez críticas a quem justifica de que por a família possuir boas condições financeiras, não daria presente a sua filha no aniversário da menina.

Ainda no vídeo, ela fala de que forma algumas pessoas admitem que não levarão nada para a menina que “tem tudo”. Greice argumentou que toda criança gosta de ganhar presente e de serem lembradas, e que a fala é muito comum quando se trata de sua filha.

A mãe da menina não exigiu presente, mas acredita que é uma questão de consideração. Greice disse que uma simples lembrancinha já seria o bastante para agradar a menina, e deu o exemplo de um saco de papel para pintar.

Ainda revoltada, ela disse que não está pedindo presentes muito grandes, apenas algo simbólico, que demonstra que a menina foi lembrada. Após o desabafo, muitos internautas concordaram com Greice, quando ela disse que crianças gostam de ganhar presentes, apesar de simples.

Em um desses comentários, uma seguidora disse que até um Kinder Ovo conseguiria fazer uma criança feliz. Outra alegou que até mesmo uma bala pode trazer felicidade para uma criança.