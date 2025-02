Avião da Latam fica com o bico destruído após colisão com ave no Rio

Airbus A321 da Latam ficou com o bico destruído após colisão com ave no Rio. - Foto: Divulgação

Um Airbus A321 da Latam ficou com o bico destruído após a aeronave colidir com uma ave durante voo. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), no Rio de Janeiro. De acordo com a Latam, o problema ocorreu logo após o jato decolar do aeroporto do Galeão. A aeronave, com destino a Guarulhos (SP), precisou retornar ao aeroporto e realizou o pouso às 11h04. A companhia informa que o aterrissagem ocorreu em “total segurança” e o voo foi cancelado.

“A Latam lamenta os transtornos causados e informa que está oferecendo a assistência necessária para todos os clientes impactados, que serão reacomodados em voos da companhia previstos para hoje e amanhã (20 e 21/02). Por fim, a Latam reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos.”

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, fez uma postagem em uma rede social na qual comentou sobre a ocorrência. No “desabafo”, Cadier questionou eventuais ações judiciais que a empresa pode receber após o cancelamento desse voo.