Flordelis escreve carta na cadeia e diz ter sofrido negligência médica após AVC e convulsões

A ex-deputada Flordelis - condenada a 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo, seu marido - escreveu uma carta pedindo ajuda e relatando problemas de saúde que tem enfrentado na cadeia. Escrita na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Bangu, a carta foi divulgada pela equipe da ex-parlamentar nas redes sociais. No texto, ela afirma ter sofrido uma queda e um acidente vascular cerebral (AVC) e indica estar sofrendo negligência médica.

A carta é destinada a sua advogada, a Drª Janira Rocha. Nas primeiras linhas, Flordelis afirma estar presa de forma injusta e pede ajuda para atendimento por conta de problemas de saúde. “Preciso de ajuda, estou presa por um crime que não cometi. Mas hoje preciso de ajuda por algo que todo ser humano tem direito, a saúde”, escreve a ex-parlamentar.

Segundo Flordelis, desde que foi presa, ela já enfrentou depressão, crises convulsivas, AVC e problemas cardíacos e renais. Ela alega que já enfrentou problemas sérios de saúde mental e psicológica antes da prisão. “Há 30 anos tive amnésia total e não tive tratamento porque meu marido Anderson do Carmo achava que a presença dele e seus cuidados eram suficientes”, escreveu Flordelis.

Em seguida, ela afirma que tem escutado vozes e visto vultos, mas que o crochê e o coral da igreja têm ajudado a lidar com as alucinações. Ela alega, ainda, não ter recebido o atendimento devido após ter sofrido uma queda na penitenciária.

“Passei dez dias no isolamento e só fui retirada porque desmaiei. Não sei por quanto tempo fiquei desacordada. Quando acordei, estava sozinha, com a testa sangrando, e precisei me arrastar até a cama. (...) Sofri uma queda horrível, bati com parte da cabeça e do rosto (…) incrível que não me levaram nem para fazer um raio-x da cabeça e do rosto”, escreveu.

Flordelis foi condenada por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além uso de documento falso e associação criminosa armada. No final do ano passado, ela foi colocada em isolamento depois de a Polícia Penal encontrar um celular na cela em que ela estava.