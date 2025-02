Rapper Major RD divulga vídeo sofrendo abordagem policial racista no Rio

O rapper Rodrigo Freitas Fernandes Morais, conhecido pelo nome artístico de Major RD, publicou em suas redes sociais, um vídeo dele sofrente uma abordagem policial preconceituosa, na madrugada desta terça feira (18), no Rio de Janeiro. O artista estava em seu carro com um amigo e publicou a forma com que o agente falou com eles.

No vídeo postado no story de seu Instagram, fica nítido quando o policial diz: "Só porque fica cantando essas porra fica cheio de marra achando que é alguma coisa, achando que é bandido, vocês são bandidos? A marra é de bandido”, afirmou o agente.

O artista confrontou e questionou do porque da afirmação do agente, que em seguida disse: "A tua cara, teu jeito, vocês têm esse jeitinho de bandido aí, achando que vocês são foda”.

Após as ofensas, Major questionou o policial: “A minha cara é de bandido? O que é jeito de bandido pro senhor? é ser preto e andar com carrão?”. Em seguida, o agente afirmou que o problema não era ser preto. “Não é porque tu é preto não, é que vocês gostam de ficar com essa ‘marrinha’ de bandidinho, achando que vocês são alguma coisa, vocês não são porra nenhuma”, retrucou o oficial.



O agente continuou a argumentar contra o artista: “Se vocês fossem bandido mesmo, vocês iam subir lá em cima e dar uma de bandido, agora vocês ficam cantando essas merdas e achando que é bandido, vocês não são porra nenhuma, bando de bundão”.

O rapper e seu amigo, tentaram dialogar com o policial, mas não tiveram sucesso, já que o mesmo continuou com afirmações preconceituosas e agressivas.

Após o caso, Major RD postou em suas redes sociais um desabafo. “Mesmo depois de ter grana e fama, o discurso deles ainda é o mesmo, é isso que playboy não entende”, escreveu o artista.

Em nota, a PM afirmo que vai analisar as imagens e que não compactua com desvios de conduta ou demonstrações de preconceito por parte de policiais militares.

Nota da PM:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que vai analisar as imagens e reitera que o comando da SEPM não compactua com nenhum desvio de conduta ou demonstrações de preconceito por parte de policiais militares, punindo os envolvidos quando constatados os fatos.”