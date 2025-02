Cedae oferece água gelada de graça nos dias de calor extremo

Em função do calor extremo no Rio de Janeiro, a Cedae está servindo água gelada e de graça em locais de grande circulação na cidade. A ação começou ontem (17/02), no Centro do Rio, para hidratar trabalhadores na volta para casa.

Hoje, a “Frota da Hidratação” da Cedae conta com bicicletas e Kombi em pontos da Central do Brasil (Terminais Procópio Ferreira e Américo Fontenelle) e da Avenida Presidente Vargas (Metrô Cidade Nova). Os equipamentos foram preparados para manter a água gelada durante todo o período de distribuição.

Hoje, a ação ganhará reforço e será expandida para outros locais. Além do Centro, os aguadeiros estarão em Bangu, Irajá, Madureira, Cinelândia e Praça XV, das 8h às 19h de terça-feira (18/2) até sexta-feira (21/2).

"Estamos enfrentando uma onda histórica de calor. Pela primeira vez atingimos o nível 4, que indica um calor extremo. A Cedae reforça sua responsabilidade social e seu compromisso com a população, disponibilizando pontos de hidratação em diversos locais da cidade enquanto a onda de calor extremo durar", ressalta Aguinaldo Ballon, diretor-presidente da Cedae.

Os equipamentos serão abastecidos com água potável diretamente da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. A água será servida em copos biodegradáveis, mas as pessoas também poderão encher suas próprias garrafas.

Confira os pontos de hidratação:

De 18/02 (terça-feira) a 21/02 (sexta-feira) - das 8h às 19h

Irajá - ponto no CEASA (Pedra dos Pequenos Produtores) - (até as 16h)

Madureira - Em frente ao Império Serrano

Bangu - Calçadão de Bangu

Cinelândia - Em frente à Câmara dos Vereadores

Praça XV de Novembro, no Centro - Altura do Paço Imperial