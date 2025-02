Botafogo vive maior período sem técnico da era SAF após saída de Artur Jorge

O Botafogo versão 2025 já ultrapassou o período sem treinador de 2024 e mesmo assim não parece estar perto de ter um novo comandante. Desde a saída de Artur Jorge, no dia 3 de janeiro, já se passaram 44 dias sem a oficialização de um técnico.

Esse é o maior hiato sem um treinador desde o início da era SAF, em março de 2022. O número é superior à transição entre a demissão de Tiago Nunes, no dia 22 de fevereiro de 2024, e o anúncio do português, em 5 de abril.

O clube trata a questão de forma interna. O assunto segue sob sigilo e no comando do dono da SAF do Botafogo, John Textor. O norte-americano encerrou o ciclo de entrevistas com possíveis candidatos no início de fevereiro, mas o Glorioso não anunciou o novo treinador efetivo até o momento.

Desde a reapresentação do elenco principal, no dia 14 de janeiro, quem comandava o time era Carlos Leiria, treinador do sub-20. A passagem foi marcada por insucessos nos resultados do início de temporada, com perda do título da Supercopa para o Flamengo e instabilidade no Carioca.

Na madrugada da última quinta-feira, após a derrota no clássico para o Flamengo, o Alvinegro anunciou a contratação de Cláudio Caçapa como auxiliar técnico permanente, com contrato de três anos. Na prática, houve uma modificação no comando interino, a diferença é que Caçapa continuará dando suporte ao dia a dia do futebol profissional quando o efetivo desembarcar no Rio.

Transições entre técnicos na era SAF Botafogo:

• Luís Castro (saída em 30/06/2023) a Bruno Lage (chegada em 16/07/2023): 16 dias

• Bruno Lage (saída em 03/10/2023) a Lúcio Flávio (chegada 04/10/2023): 1 dia

• Lúcio Flávio (saída em 12/11/2023) a Tiago Nunes (chegada em 16/11/2023): 4 dias

• Tiago Nunes (saída em 22/02/2024) a Artur Jorge (chegada em 05/04/2024): 43 dias

• Artur Jorge (saída em 03/01/2025) até o presente: 44 dias