Carnaval 2025: Acadêmicos da Palmeira espalha alegria pelas ruas do Fonseca, em Niterói

A Acadêmicos da Palmeira fez uma grande festa entre a tarde e a noite do último dia 15, na Zona Norte de Niterói, na apresentação oficial do Carnaval de 2025. Uma multidão acompanhou o desfile oficial na Zona Norte do Fonseca, que esse ano, teve como enredo a 'Turma do Chavez', seriado da TV Mexicana que atraiu fãs por todo o mundo, incluindo o Brasil, durante anos, a partir da década de 90, até ser extinto em 2020.

A exemplo do que acontece todos os anos, o bloco se concentrou na Rua Henrique Lage, ao lado do Campo da Palmeira, que teve movimentação intensa, já desde o início da tarde. Já passava de 17h quando a Bateria do mestre Valci começou o 'esquenta' para embalar o desfile. As quase mil pessoas que estivem no evento cantaram a plenos pulmões o samba de autoria de Niu Souza, Vinicius Xavier, Robson Ramos, Rafael Lopes e Marquinhos Meio Quilo. A festa só terminou no fim da noite.





