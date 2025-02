Viih Tube fala sobre críticas após batismo: “Crente falando mal de crente”

A influenciadora Viih Tube, 24, falou sobre ter recebido críticas após publicar um vídeo de seu batismo na religião evangélica, junto de seu marido, Eliezer, 35.

“Sinceramente, eu fiquei preocupada. Porque era crente falando mal de crente”, disse Viih nos stories do Instagram. “O Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem e falarem dele, melhor para todos.”

“Eu acho que Deus, Jesus, está no nosso coração. Está na igreja também, mas está no nosso coração, independente da religião”, acrescentou ela. “Esse preconceito de uma religião com a outra, essa disputa, é algo tão feio, tão triste.”

Viih Tube ainda disse que não pretende começar a criticar outras religiões apenas por ter se batizado em uma: “Não é porque a gente se batizou numa igreja evangélica que a gente acha a igreja católica ruim. Eu não acho nada!”

“O importante é você estar se sentindo bem, ter intimidade com Deus”, disse a influenciadora. “Agora só não faça isso de falar mal da religião do outro.”

Ela também rebateu os comentários de que ela só estaria se batizando para conseguir mais engajamento: “Gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar pra ter engajamento. Desculpa se soou arrogante, mas eu não preciso. Só entrar no meu perfil que você vai ver que esta tudo bem com a minha profissão.”