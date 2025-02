Niterói promete homenagear Gerson Canhotinha de Ouro com arena para o Pan

Um dos grandes craques do futebol nacional, o niteroiense Gerson Canhotinha de Ouro vai dar nome a uma nova arena esportiva em Niterói. O prefeito Rodrigo Neves (PDT) anunciou que pretende construir a Arena Gerson Canhotinha, espaço de disputas indoor que será usado durante os Jogos Pan-Americanos de 2031 - caso a competição seja sediada por Niterói e Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito por Rodrigo e pela vice-prefeita Isabel Swann (PV) durante uma apresentação sobre as propostas para o Pan. O prefeito enfatizou a importância de reconhecer o ídolo com uma homenagem em vida. “Geralmente, as pessoas só são homenageadas depois que falecem, depois que partem. A gente está fazendo essa homenagem porque é justa, merecida. Vai ser uma Arena indoor, para receber eventos internacionais de esporte, de música, de cultura, e vai se chamar Arena Gerson Canhotinha”, disse Rodrigo.

Além da quadra, Neves e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), já anunciaram o desenvolvimento de outros espaços e projetos caso a candidatura das cidades vença a disputa para sediar o Pan. A despoluição da Baía de Guanabara e a construção da Linha 3 do metrô, para ligar São Gonçalo e Niterói ao Rio, estão entre os projetos. Rio e Niterói concorrem com Assunção, no Paraguai, na disputa pela sede do evento.