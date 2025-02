Bolsonaro grava vídeo convocando brasileiros para ato contra Lula

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), gravou um vídeo para convocar os brasileiros a participarem de um ato no dia 16 de março contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No vídeo, Bolsonaro afirma que também irá participar da manifestação na cidade do Rio de Janeiro.

“Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, curso de vida e Fora Lula 2026 e Anistia Já”, disse Bolsonaro, que fez um alerta: “Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse movimento. Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser”, completou o ex-presidente.

As manifestações são todas críticas a Lula, mas há divergências nas pautas. Enquanto Bolsonaro pede “fora Lula” só em 2026, outros políticos de direita já embarcaram no pedido de impecahment do petista. É o caso do ato que vai acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) e tem a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entre os promotores.