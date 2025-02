Rio de Janeiro atinge nível de Calor 4 pela primeira vez

A cidade do Rio de Janeiro atingiu, nesta segunda-feira (17), o Nível de Calor 4, segundo patamar mais crítico de calor de acordo com o sistema da Prefeitura. Desde junho do ano passado, quando a Prefeitura estabeleceu as cinco categorias de calor para monitorar a temperatura, a cidade nunca havia entrado no Nível 4. Foram abertos 29 pontos de hidratação por conta do registro.

Segundo o Centro de Operações e Resiliências da cidade (COR-Rio), o novo estágio de calor foi oficializado por volta das 12h35, pouco depois de os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrarem 40,4°C - sensação térmica era de 41,8°C - na capital fluminense. Com isso, esta segunda (17) já é o dia mais quente de 2025 no Rio até o momento.

Leia também:

➢ Previsão alerta para calor extremo e chance de recorde nesta semana; Confira

➢ Incêndio destrói casa no Jardim Catarina, em São Gonçalo

O Nível de Calor 4, ou NC4, é atingido quando a cidade passa três dias consecutivos com temperaturas entre 40°C e 44°C. A Prefeitura já havia confirmado a previsão de recorde de calor e abriu os pontos de hidratação nas chamadas "Naves do Conhecimento". Apesar do pico na cidade, todo o estado experimenta temperaturas elevadas nesta segunda (17), com alerta de excesso de calor para todos os municípios.