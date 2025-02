Marcelo Freixo, presidente da Embratur, visita a Neltur, para ampliar Niterói no radar do turismo internacional

Numa visita histórica, o Presidente da Embratur (Agência Brasileira de Turismo Internacional), Marcelo Freixo, esteve nesta segunda-feira, pela manhã, (17/2), em Niterói, sendo recebido pelo Presidente da Neltur, – Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, André Bento, em seu gabinete, na sede da empresa em São Francisco, quando trataram de vários assuntos, mas o principal objetivo do encontro foi consolidar e ampliar as ações da parceria entre as duas instituições para consolidar e ampliar Niterói como um dos principais polos de turismo receptivo do Estado do Rio de Janeiro, podendo torná-la um modelo de cidade inteligente, no contexto dos destinos de turismo inte rnacional.

Este encontro foi especialmente significativo, pois marcou a primeira vez que um presidente da Embratur, no caso Marcelo Freixo, visitou a sede da Neltur.



Para Marcelo Freixo, a Neltur atualmente é uma expressão muito importante do potencial turístico da cidade e, a Embratur é responsável pela promoção de destinos do Brasil no mundo e a instituição também promove Niterói. “Aqui tem sol, praia, esportes náuticos, Ecoturismo, arquitetura, pode ser um modelo de cidade inteligente, com tecnologia e turismo atuando junto, podemos atrair muitos turistas internacionais pra cá e a gente vai trabalhar junto. Parabéns André!”, ressaltou Freixo.

André Bento destacou a honra em receber a visita de Marcelo Freixo, em seu gabinete e a relevância da parceria da Embratur com a Prefeitura de Niterói, através da Neltur.

“Sabemos o quanto é importante essa parceria com a Agência, que divulga Niterói e seu potencial no turismo para o mundo, estimulando a vinda de mais turistas internacionais à cidade. “Este trabalho da Embratur é uma grande parceira na internacionalização desse destino. Presidente, Marcelo Freixo, muito obrigado por sua presença e temos muito para fazermos juntos”, agradeceu Bento.

Também estiveram presentes no encontro o Assessor Especial da Prefeitura de Niterói, Bráz Colombo, e outras autoridades.