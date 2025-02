Terremoto de magnitude 4,7 atinge Portugal nesta segunda-feira (17)

Um terremoto de magnitude 4,7 atingiu Portugal na manhã desta segunda-feira (17). O tremor ocorreu na Costa da Caparica, à cerca de 18 quilômetros do centro da capital. Mas moradores de Lisboa também relataram ter sentido o terremoto.

De acordo com os registros do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve o epicentro em terra e em uma profundidade de 10 quilômetros, considerada baixa e que pode potencializar a intensidade do tremor.

Segundo o Centro Sismológico Euromediterrâneo, que registra tremores na área, não há risco de tsunami.

Portugal está localizado em uma zona sísmica e há a possibilidade de sofrer tremores de grande magnitude.

Em uma publicação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil do país nas redes sociais, não havia registro de danos pessoais ou materiais até o momento.