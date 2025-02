Papa Francisco segue internado e enfrenta 'situação clínica complexa”' diz Vaticano

A infecção do trato respiratório do Papa exigiu uma modificação em seu tratamento - Foto: Vatican Media/ Divulgação

A infecção do trato respiratório do Papa exigiu uma modificação em seu tratamento - Foto: Vatican Media/ Divulgação

O Papa Francisco permanece internado pelo quarto dia seguido nesta segunda-feira (17). De acordo com declarações do Vaticano, o tratamento foi alterado, pois o pontífice enfrenta uma infecção polimicrobiana e está em uma “situação clínica complexa”.

A infecção do trato respiratório do Papa exigiu uma modificação em seu tratamento para lidar com a situação. Ele permanecerá no hospital "pelo tempo que for necessário", acrescentou o Vaticano, que também cancelou a visita planejada do pontífice aos famosos estúdios de cinema Cinecitta, em Roma, marcada para esta segunda-feira (17).

“Obrigado pelo carinho, oração e proximidade com que vocês me acompanham nestes dias”, escreveu Francisco no X no último domingo (16).

