Congestionamento em Niterói afeta RJ-104 e Ponte Rio-Niterói nesta segunda-feira (17)

Um grande congestionamento se estende por vários quilômetros, começando na RJ-104, na altura do Baldeador, em Niterói, e indo até o fim da Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte da cidade, nesta segunda-feira (17). Agentes da NitTrans estão no local auxiliando os motoristas.

A lentidão no trânsito é causada pela grande quantidade de veículos.

Na Ponte Rio-Niterói, o tráfego está mais lento nos acessos à descida do Vão Central, com tempo de travessia estimado em 24 minutos. No sentido Niterói, o fluxo está fluindo normalmente, com travessia de 13 minutos, conforme informações da concessionária Ecoponte.

Já na BR-101, o tráfego segue sem intercorrências e com fluxo regular nos dois sentidos.