Universo São Gonçalo promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemorio

Em parceria com o Hemorio, a Universo São Gonçalo promove campanha de doação de sangue na próxima segunda-feira (17) - Foto: Layla Mussi

Você sabe qual a importância da doação de sangue? Este ato é voluntário e ajuda a manter estoques nos hospitais, possibilitando, assim, a realização de tratamentos necessários a diversos pacientes.

Foi pensando em estimular a população de São Gonçalo, que a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em parceria com o Hemorio, irá promover, na próxima segunda-feira(17), uma campanha de doação de sangue no campus do bairro Trindade, em SG.

Iniciativa

O evento será realizado das 10h às 15h, na sala 215, Bloco A da unidade. Ato seguro, simples e rápido, a doação de sangue é um gesto de amor ao próximo que proporciona saúde ao corpo e também à mente, diante de uma ação altruísta.

Para o diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares, a iniciativa da Universo é uma oportunidade de se espalhar o bem pelo município, principalmente às vésperas de umas das principais festas do país, o Carnaval, que também traz consigo não só alegria, mas um relevante número de acidentes.

"Essa foi uma iniciativa do curso de Medicina da Universo, onde os estudantes, neste início de semestre, tiveram a ideia de fazer algo em prol da saúde, em prol do olhar ao próximo, da empatia, da generosidade", explicou o diretor.

O diretor do campus São Gonçalo, Fábio Tavares, ressalta a importância dessa campanha para a comunidade e acadêmica e toda a população gonçalense de modo geral | Foto: Layla Mussi

"Se aproximando desse evento grandioso, que é o Carnaval, temos um alto índice de acidentes nas estradas, e os profissionais de saúde estão todos de prontidão nesse período, onde os estoques de sangue para prestação desse serviço, desse socorro, não está em níveis adequados. Por isso, é de extrema importância que a comunidade acadêmica e todo o entorno da Universidade participem dessa campanha. A solidariedade é sempre um ato de amor. Então é importante que a população, principalmente do entorno da Universo, se una conosco nesse propósito, desse trabalho de caridade, de olhar pelo próximo", completou Fábio Tavares.

Por que doar sangue?

Doar sangue é um gesto simples que salva muitas vidas. Ainda existe uma certa resistência de algumas pessoas que não doam por falta de conhecimento, mas a verdade é que a doação pode ser uma esperança para pacientes que lutam por uma segunda chance.

Uma informação importante é que a doação não é um meio para se testar para AIDS ou outro agente infeccioso, pois há um período entre a infecção e a sua identificação pelos exames laboratoriais.

É de extrema importância que pessoas saudáveis doem regularmente. Se você quer ser um doador voluntário de sangue, confira algumas orientações antes de decidir pela sua doação:

REQUISITOS BÁSICOS PARA DOAR SANGUE:

- Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

- Estar bem de saúde

- Ter entre 16 (*) e 69 anos, 11 meses e 29 dias (*) jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e / ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável. Modelo de autorização.

- Pesar no mínimo 50 Kg

- Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação

ALGUMAS SITUAÇÕES QUE IMPEDEM PROVISORIAMENTE A DOAÇÃO DE SANGUE:

- Febre - acima de 37°C

- Gripe ou resfriado

- Gravidez atual (90 dias após o parto normal e de 180 dias após a cesariana)

- Amamentação (até 1 ano após o parto)

- Uso de alguns medicamentos

- Anemia

- Cirurgias

- Extração dentária 7 dias

- Tatuagem ou piercing: 01 ano sem doar (Piercing na cavidade oral e/ ou região genital: 01 ano sem doar após a retirada)

- Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina

- Transfusão de sangue: impedimento por 01 ano

Para mais informações, basta acessar o site do Hemorio.

Serviço:

Data: Segunda-feira, 17 de fevereiro

Local: Sala 215, Bloco A da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) - Rua Lambari, 10, Trindade, São Gonçalo

Hora: 10h às 15h