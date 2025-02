Moradores da Parada 40, em São Gonçalo, sofrem com abastecimento irregular há seis meses

Os moradores da Travessa Rubens Falcão, no bairro Parada 40, em São Gonçalo, sofrem há pelo menos seis meses com a falta de abastecimento de água. Quando o recurso chega, não é suficiente para completar as caixas d'água, e a distribuição não ocorre de forma regular. A concessionária Águas do Rio afirma que a situação será normalizada, mas os moradores relatam que as promessas não têm sido cumpridas.



De acordo com os moradores, a falta de abastecimento vem afetando a localidade há cerca de seis meses. Nos períodos mais quentes, a situação se torna ainda mais alarmante.



“Só tem água no início da rua, 50% dos moradores não têm água. Tem caído água, mas agora, nos dias mais quentes, tem piorado tudo. Ontem, a pipa d'água que veio para a minha tia, como a caixa dela é pequena, deu para ajudar o vizinho”, relata o morador Márcio Alexandre Navega, de 53 anos.

Quando há abastecimento na localidade, não é de forma regular, dificultando a captação do recurso pelos moradores.

“Fica duas semanas sem cair. Quando cai, vem fraco. É um vai e volta, nunca fica constante e tem bastante tempo que está assim”, informou o morador.





Moradores reclamam de falta de abastecimento Reprodução - Arquivo Pessoal

Além da falta de abastecimento, os moradores também sofrem com a dificuldade de conseguir o caminhão-pipa da Águas do Rio, enfrentando uma demora de até 20 dias na entrega do serviço.

“Eu já cheguei a pedir o caminhão-pipa, só que eles demoram. Mês passado, eu até esqueci que tinha pedido, eles demoraram uns 15, 20 dias para chegar. Mas eu liberei o caminhão, porque tinha caído um pouco de água e consegui abastecer um pouco, por sorte”, disse Márcio.

Os moradores também reclamam das diversas perfurações feitas em frente às residências para a instalação dos hidrômetros, mas que o serviço não é completamente finalizado, causando ainda mais dor de cabeça para os clientes da concessionária.

“A Águas do Rio está fazendo essas instalações na frente de todas as casas, aí fala que depois de 15 dias vão voltar para fechar o buraco, mas não voltam”, disse o morador.

Buracos feitos por equipes da Águas do Rio | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou que "vai enviar uma equipe ao endereço mencionado para verificar a ocorrência e ressalta que colaboradores estão em atuação no bairro para a realização de serviços. Tão logo sejam finalizados, será providenciada a repavimentação. A concessionária também informa que caminhões-pipa realizam o abastecimento alternativo dos clientes."

Sob supervisão de Marcela Freitas