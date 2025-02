Incêndio no Rio: Prefeitura garante que escolas atingidas pelo incêndio 'não serão rebaixadas'

De acordo com Paes, as 3 escolas mais atingidas pelo incêndio 'não serão rebaixadas este ano' - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Reprodução/TV Globo

De acordo com Paes, as 3 escolas mais atingidas pelo incêndio 'não serão rebaixadas este ano' - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Reprodução/TV Globo

Em seu perfil na rede social X, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes informou, na manhã desta quarta-feira (12), que 'independentemente de qualquer coisa', as escolas de samba que perderam a confecção de suas fantasias no incêndio que atingiu uma fábrica em Ramos, na Zona Norte da cidade, 'não serão rebaixadas no carnaval desse ano'. As três escolas mais afetadas foram: Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu.

"Conversei agora com o presidente Hugo Júnior, da série Ouro, que me deu mais detalhes das 3 escolas afetadas pelo incêndio de hoje em Ramos. Já tomamos a decisão de que, independentemente de qualquer coisa, as escolas não serão rebaixadas no carnaval desse ano. Havendo possibilidade de desfilar, as três serão consideradas hors con·cours", informou Eduardo Paes.

Paes estava em um evento em Brasília, quando foi informado do incêndio. O prefeito se solidarizou com as escolas de samba e disse que o vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, acompanha a situação.

Incêndio controlado

O Corpo de Bombeiros do Rio controlou o incêndio que atingiu a fábrica de fantasias. Equipes seguem dentro do espaço realizando a vistoria para garantir que não haja possíveis vítimas. Cerca de 21 pessoas foram resgatadas com vida.

"Minha solidariedade às pessoas afetadas pelo incêndio e às escolas de samba atingidas por essa tragédia. Império Serrano, Unidos da Ponte e Porto da Pedra podem contar com o total apoio do Governo do Estado para superar esse momento difícil. O Carnaval é parte da nossa identidade e vamos trabalhar juntos para minimizar os impactos desse incêndio", declarou o governador Cláudio Castro.

A operação mobilizou 13 unidades operacionais, incluindo o Grupamento de Operações Aéreas e especialistas em salvamento em altura. Aproximadamente 90 bombeiros atuaram na ocorrência, com o apoio de 30 viaturas.

Desde as primeiras horas da manhã, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presta socorro às vítimas, que foram levadas para hospitais da região.

A Polícia Militar mantém a área isolada para garantir a segurança da população, enquanto a Polícia Civil realiza a perícia e investiga as causas do incêndio. A ocorrência foi registrada na 21ª DP (Bonsucesso).

Sem autorização

A fábrica da Maximus Confecções não tinha certificado junto ao Corpo de Bombeiros, nem autorização da Receita Federal para funcionar.

De acordo com a Receita Federal, a empresa estava inapta, ou seja, ela não poderia estar funcionando, desde 2021, quando não apresentou as documentações necessárias.

Segundo apuração da TV Globo, a fábrica foi aberta em 2011 e passou para um novo dono em 2022. A empresa tem quase R$ 6 mil em dívidas com a Fazenda Nacional.