Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas em São Paulo

Duas pessoas morreram em mais um episódio de queda de avião em São Paulo. Uma aeronave particular de pequeno porte caiu em Quadra, interior paulista, na manhã deste sábado (15) e as duas pessoas que a ocupavam foram carbonizadas por conta do acidente. Um casal de idosos foi identificado como vítimas: Nelson José Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião decolou do Clube de Voo Aeroquadra e faria um sobrevoo pela região, antes de pousar na mesma base de onde partiu. Durante o trajeto, no entanto, a aeronave despencou na altura de um canavial em uma área rural. Investigações iniciais indicam que o piloto tentou fazer um pouso de emergência no local. Além dos bombeiros, agentes da Defesa Civil atuaram na ação, mas as vítimas já estavam em óbito quando foram encontradas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que vai investigar a causa exata da queda. O corpo das vítimas será periciado. Nelson era ex-piloto de voos comerciais e Vivian era professora e psicóloga. Eles moravam em São Paulo e deixam três filhos.