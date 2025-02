Bebê de 11 dias é salvo por policiais de Niterói após se engasgar

Uma família de Niterói viveu momentos de tensão na manhã deste sábado (15) depois que sua bebê, com apenas onze dias de vida, se engasgou com leite materno. A criança foi salva por policiais militares do 12º BPM (Niterói) enquanto estava a caminho do hospital e, após uma manobra de desengasgo, passa bem.

Segundo os pais da criança, ela se engasgou logo após ser amamentada no início do dia. A bebê não arrotou após tomar o leite e começou a expelir um pouco de leite pelo nariz. De acordo com o relato, ela chegou a ficar desacordada. A família partiu com a criança em direção a uma unidade de saúde às pressas e encontrou uma equipe da PM no caminho, na altura do Ponto Cem Réis.

Leia também:

➢ Alarme falso! Rio e São Paulo recebem alerta de terremoto; Google admite erro

➢ Ministério da Saúde amplia número de medicações e itens distribuídos pelo Farmácia Popular

Dois agentes que estavam no local realizaram uma manobra de primeiros socorros para desengasgar a criança, que conseguiu retomar a respiração. Ela foi levada para o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, onde recebeu atendimento e passou por exames. Segundo a unidade, a criança chegou com quadro estável e passa bem.