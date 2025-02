Alarme falso! Rio e São Paulo recebem alerta de terremoto; Google admite erro

Moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo tomaram um susto ao olhar para o telefone na madrugada desta sexta-feira (14). Celulares com sistema operacional Android receberam um alerta de terremoto para a região, com previsão de magnitude entre 4.4 e 5.5 e epicentro no oceano próximo a Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mais tarde, a Google, responsável pela mensagem, admitiu que o envio do aviso foi uma falha em seu sistema de alertas.

Segundo internautas, os alertas começaram em aparelhos com sinal em São Paulo por volta das 2h. Em seguida, dispositivos no Rio também receberam a mensagem, que trazia recomendações de cautela. Ainda durante madrugada, as Defesas Civis de ambos municípios se pronunciaram negando a informação. O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio (Cemaden-RJ) e o Centro de Sismologia da USP também não detectaram nenhuma atividade sísmica atípica na região.

Leia também:

➢ Moradores da Parada 40, em São Gonçalo, sofrem com abastecimento irregular há seis

➢ Terceira vez: celular explode e causa queimaduras em técnica de enfermagem no Ceará

Mais tarde, o Google se desculpou, em nota, pelo episódio. “Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas”, afirma a nota.