Lula fala sobre disputar eleição em 2026; "se tiver com 100% de saúde"

Questionado se vai disputar as eleições presidenciais em 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não confirmou se vai tentar a reeleição ou não. Em entrevista a uma emissora de rádio no Pará, nesta sexta (14), o presidente disse que não classifica o assunto como “prioridade” e que a decisão vai levar em conta, sobretudo, suas condições de saúde no próximo ano.

“É muito cedo para falar em eleição de 2026. Se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos; tenho que ter consciência comigo mesmo - não posso mentir para ninguém, muito menos para mim. Se eu tiver com 100% de saúde, com a energia que eu tenho hoje, inclusive de cabeça limpa...”, disse, em entrevista à Rádio Clube do Pará.

Na conversa, Lula comentou, ainda, a passagem médica pela qual foi submetido no final do ano passado, após sofrer um acidente doméstico. O presidente passou por uma cirurgia para drenar um hematoma no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. Na avaliação do político, ele voltou mais “limpo” após o procedimento.

“Caí, um tombo, machuquei e fiz um tratamento, limpei minha cabeça, tirei tudo que era bobagem que tinha na cabeça, só ficou coisa boa agora e pensamentos positivos. É esse país que a gente vai discutir em 2026. Se eu estiver legal e achar que posso ser candidato, posso ser candidato, mas não é a minha prioridade agora, quero governar 2025”, disse Lula.

O primeiro turno das próximas eleições presidenciais está previsto para 4 de outubro de 2026.