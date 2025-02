Parque RJ tem previsão para a conclusão de obra este ano

A maior área de lazer do Leste Fluminese está sendo construída em São Gonçalo. O Parque RJ, localizado no bairro Boa Vista, está com 40% da obra concluída. Executado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura, a previsão de entrega do projeto é para este ano ainda.

A estrutura terá 35 mil metros quadrados, compondo um anfiteatro com capacidade para quinze mil pessoas; parcão (voltado para cachorros); skatepark com half pipe; academia ao ar livre; espaço kids; área para banhistas, com cascata; quadra poliesportiva e outras opções.

Também terá um estacionamento com capacidade para 150 véiculos e rampas de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Leia mais

Botafogo acerta contratação de novo atacante com planos para a Recopa

Polícia prende mais um acusado por matar e concretar corpo em Niterói

O governador Cláudio Castro disse que os investimentos do Governo Estadual chegam a mais de R$ 44 milhões no espaço. E reforça que fará o possivel para expandir projetos que impactem positivamente na vida da população.